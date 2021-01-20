В своем последнем обращении Трамп пообещал вернуться "тем или иным образом"
20 января, 2021, 16:53
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намекнул на планы по возвращению в Белый дом в качестве президента
Об этом сообщает Fox News.
"Мы вернемся тем или иным образом... Удачной жизни, мы скоро увидимся", - заявил Трамп.
Дональд Трамп является 45-м президентом США, занявшим эту должность 20 января 2017 года. Во время президентских выборов он проиграл демократу Джо Байдену.
Напомним, ранее Дональд Трамп вместе с семьей покинул Белый дом. После чего прилетел на военную базу "Эндрюс" в штате Мэриленд на церемонию прощания. После Трамп направился в свое имение во Флориде.
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