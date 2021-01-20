В США 20 января состоится инаугурация президента Байдена

20 января, 2021, 07:58

В США 20 января при усиленных мерах безопасности состоится инаугурация 46-го президента страны Джо Байдена

Церемония, которая начнется после 18:00 по киевскому времени, будет происходить при усиленных мерах безопасности, сообщает Радио Свобода.

В качестве вице-президента к присяге будет приведена также 56-летняя Камала Харрис, которая станет первой женщиной на этом посту.

Байден проводит ночь перед инаугурацией в Blair House, официальном гостевом доме президента, напротив Белого дома в центре Вашингтона. Накануне инаугурации Байден и Гаррис провели совместное мероприятие по чествованию жертв коронавируса, который унес 400 тыс жизней в США.

К обеспечению порядка в Вашингтоне привлекли около 20 тыс военнослужащих Национальной гвардии США. Действующий президент Дональд Трамп объявил в Вашингтоне чрезвычайное положение на период до 24 января.

Трамп ранее заявил, что не появится на инаугурации Байдена. Такая ситуация произойдет впервые за 152 года передачи власти. Как сообщают, утром 20 января Трамп отправится в свое имение во Флориде, а его администрацию будет представлять вице-президент Майк Пенс.

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