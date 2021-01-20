В США 20 января состоится инаугурация президента Байдена
Церемония, которая начнется после 18:00 по киевскому времени, будет происходить при усиленных мерах безопасности, сообщает Радио Свобода.
В качестве вице-президента к присяге будет приведена также 56-летняя Камала Харрис, которая станет первой женщиной на этом посту.
Байден проводит ночь перед инаугурацией в Blair House, официальном гостевом доме президента, напротив Белого дома в центре Вашингтона. Накануне инаугурации Байден и Гаррис провели совместное мероприятие по чествованию жертв коронавируса, который унес 400 тыс жизней в США.
К обеспечению порядка в Вашингтоне привлекли около 20 тыс военнослужащих Национальной гвардии США. Действующий президент Дональд Трамп объявил в Вашингтоне чрезвычайное положение на период до 24 января.
Трамп ранее заявил, что не появится на инаугурации Байдена. Такая ситуация произойдет впервые за 152 года передачи власти. Как сообщают, утром 20 января Трамп отправится в свое имение во Флориде, а его администрацию будет представлять вице-президент Майк Пенс.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Напомним, что Белый дом обнародовал прощальное видео от Дональда Трампа.
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-