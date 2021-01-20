В российском сегменте МКС в который раз вышла из строя система получения кислорода
20 января, 2021, 22:59
На борту Международной космической станции (МКС) вышла из строя российская система получения кислорода "Электрон-ВМ"
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Об отключении устройства, во время переговоров, сообщил российский космонавт Сергей Рыжиков.
Это уже седьмой случай поломки системы за последние месяцы. Ранее система отключалась 14, 17, 19 и 21 октября, а также 10 и 12 декабря. В Роскосмосе заявили, что ситуация не угрожала жизни и здоровью экипажа.
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