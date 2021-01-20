 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоВ российском сегменте МКС в который раз вышла из строя система получения кислорода

В российском сегменте МКС в который раз вышла из строя система получения кислорода

На борту Международной космической станции (МКС) вышла из строя российская система получения кислорода "Электрон-ВМ"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Об отключении устройства, во время переговоров, сообщил российский космонавт Сергей Рыжиков.

Это уже седьмой случай поломки системы за последние месяцы. Ранее система отключалась 14, 17, 19 и 21 октября, а также 10 и 12 декабря. В Роскосмосе заявили, что ситуация не угрожала жизни и здоровью экипажа.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 января, 2021 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать