В российском сегменте МКС в который раз вышла из строя система получения кислорода

20 января, 2021, 22:59

На борту Международной космической станции (МКС) вышла из строя российская система получения кислорода "Электрон-ВМ"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Об отключении устройства, во время переговоров, сообщил российский космонавт Сергей Рыжиков.

Это уже седьмой случай поломки системы за последние месяцы. Ранее система отключалась 14, 17, 19 и 21 октября, а также 10 и 12 декабря. В Роскосмосе заявили, что ситуация не угрожала жизни и здоровью экипажа.