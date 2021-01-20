В ОСБЕ выступили против силового возвращения оккупированных территорий Украиной
20 января, 2021, 15:14
Украине не следует возвращать оккупированный Донбасс силой
Об этом заявила глава ОБСЕ Анн Линде в интервью ЕП.
По ее словам, Украине никогда не стоит забывать о Крыме и Донбассе.
"Силу никогда не следует применять, потому что силой не установить устойчивый мир. И не зря о том же Нагорном Карабахе между сторонами нет мирного соглашения", - сказала Линде.
Она также считает, что ситуацию на Донбассе нельзя назвать замороженным конфликтом.
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