В оккупированном Крыму украинцев принудительно вакцинируют неизвестным препаратом, - представитель Зеленского в АРК

20 января, 2021, 16:56

В оккупированном РФ Крыму проводится принудительная вакцинация граждан Украины неизвестной вакциной от COVID-19

Об этом сказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, передает УНИАН.

"У нас есть факты, по сути, принудительной вакцинации наших граждан неизвестно какой вакциной, неизвестного качества", - заявил Кориневич.

По его словам, ситуация с правами человека в Крыму ухудшается еще больше.

"Так называемая российская оккупационная власть показала себя абсолютно неспособной обеспечить надлежащее санитарно-гигиеническое состояние в Крыму - это и отсутствие должного количества госпитальных коек, это и отказ в госпитализации граждан", - добавил представитель президента.

Он отметил, что граждане в Крыму не могут по собственному желанию сделать тест.

"Был случай, когда умер крымчанин, которого скорая отказалась госпитализировать", - добавил Кориневич.