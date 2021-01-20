В оккупированном Крыму украинцев принудительно вакцинируют неизвестным препаратом, - представитель Зеленского в АРК
Об этом сказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, передает УНИАН.
"У нас есть факты, по сути, принудительной вакцинации наших граждан неизвестно какой вакциной, неизвестного качества", - заявил Кориневич.
По его словам, ситуация с правами человека в Крыму ухудшается еще больше.
"Так называемая российская оккупационная власть показала себя абсолютно неспособной обеспечить надлежащее санитарно-гигиеническое состояние в Крыму - это и отсутствие должного количества госпитальных коек, это и отказ в госпитализации граждан", - добавил представитель президента.
Он отметил, что граждане в Крыму не могут по собственному желанию сделать тест.
"Был случай, когда умер крымчанин, которого скорая отказалась госпитализировать", - добавил Кориневич.
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