В Одессе горело общежитие юридической академии

20 января, 2021, 08:41

В ночь на среду, 20 января, на 2-м этаже в здании общежития Одесской юридической академии возник пожар

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Одесской области.

"20 января в 03:44 в Службу спасения" 101 "поступило сообщение о о задымлении на 2-м этаже 2-х этажного здания общежития юридической академии по адресу: Приморский район, ул. Академическая, 30, корп. 3", - говорится в сообщении.

Спасатели установили возгорания старых вещей, имущества и мусора в комнате на 2-м этаже 2-х этажного здания общежития. В 4:25 пожар локализован и в 4:35 ликвидирован на площади 15м2. Здание в настоящее время не эксплуатируется. На 2-м этаже комнаты не заселены. Из помещений 1-го этажа до прибытия подразделений ГСЧС эвакуированы 9 человек. Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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