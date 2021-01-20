В Нафтогазе спрогнозировали экономию населения от ограничения цены на газ

20 января, 2021, 10:49

Установление предельной цены на газ в период с 1 февраля по 31 марта позволит бытовым потребителям сэкономить от 4 до 5 млрд грн на счетах за газ

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"С 1 февраля по 31 марта 2021 года предельная цена газа для населения составит 6,99 грн за куб. М в соответствии с распоряжением правительства. По оценке НАК" Нафтогаз Украины ", это сэкономит бытовым потребителям от 4 до 5 млрд грн на счетах за газ ", - говорится в сообщении.

В Пресс-служба отметили, что группа Нафтогаз в лице газпостачальнои компании (ГК) "Нафтогаз Трейдинг" готова обеспечить необходимый ресурс газзбутових компаний для нужд населения по двум вариантам оплаты.

Так, первый вариант предусматривает поставки газа со скидкой к рыночной цене, при условии, если газзбуты-контрагент обеспечит верификацию клиентской базы. Для этого газзбут должен доказать наличие среди своих клиентов бытовых потребителей, а по итогам каждого месяца - проинформировать Нафтогаз объемы направлены непосредственно на нужды населения. Объемы фактического потребления газа населением проверяться.

В пресс-служба отметили, что при этом все данные о потребителях будут собраны, согласно требованиям действующего законодательства, и позволят создать единую государственную базу данных. В будущем такая база позволит государству выделять категории уязвимых потребителей и предоставлять целевую денежную помощь, а не вводить дополнительное регулирование рынка.

При нежелании газзбуту подтверждать поставки населению, Нафтогаз Трейдинг попонуе второй вариант - покупать газ по рыночной цене и с банковской гарантией оплаты или по предоплате.

В Пресс-служба отметили, что по данным профильных источников, средняя цена газа в январе колеблется от 6830,9 до 7416,7 грн за 1000 куб. м (без НДС).

Также Нафтогаз планирует применять счета с договорным списанием в качестве гарантии целевого использования средств.

В случае, если поставщик газа откажется поставлять газ бытовым клиентам по регулируемой цене, сработает страховой механизм рынка - поставщик "последней надежды" (ПОН), которым является газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". В соответствии с требованиями законодательства, потребитель может быть клиентом ПОН до 60 дней. В течение этого периода потребитель должен найти нового поставщика газа.

Напомним, 18 января Кабмин утвердил решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн / куб.м, которая будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что государство не прекратит выплачивать субсидии. Он отметил, что средний месячный размер субсидий в стране составляет более 1,6 тыс. Грн.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что считает необходимым создать в стране единую информационную базу уязвимых потребителей, которая будет содержать полную информацию об их доходах, объемы и стоимость потребленного природного газа.