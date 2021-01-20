МОН подтвердило включение Портнова, Новинского и Кучмы в наблюдательный совет Одесской юридической академии

20 января, 2021, 22:27

В состав наблюдательного совета Национального университета "Одесская юридическая академия" вошел Андрей Портнов, который был заместителем главы администрации президента Виктора Януковича

Об этом говорится в ответе МОН на запрос Liga.Net.

Кроме Портнова в состав совета вошли нардеп Вадим Новинский и второй президент Украины Леонид Кучма.

В министерстве напомнили, что руководство университетов самостоятельно формирует состав наблюдательного совета.

После проверки министерство установило, "что в представленном предложении отсутствуют лица, которые не имеют права входить в состав наблюдательного совета"

Национальный университет "Одесская юридическая академия" - один из ведущих заведений юридического образования Украины. Его президентом является Сергей Кивалов, экс-регионал, который в 2004 году был председателем ЦИК.