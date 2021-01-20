В Мадриде произошел мощный взрыв: снесло стену дома, погибли два человека

20 января, 2021, 17:26

20 января в центре испанской столицы прогремел мощный взрыв: по предварительным данным погибли по меньшей мере два человека

Об этом сообщает El Mundo .

Сильный взрыв, который можно было ощутить на расстоянии в несколько километров, произошел за несколько минут до трех часов дня в районе Пуэрта-де-Толедо в Мадриде. Верхние этажи здания из кирпича и бетона были разрушены, обнажив конструкцию.

По информации издания, по меньшей мере два человека погибли. Такие цифры подтвердил мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда.

По предварительной версии полиции, причиной взрыва в доме стал газ.

Acaba de haber una explosión terrible en la Calle Toledo. pic.twitter.com/CggzntAmtQ - Leire Ariz Sarasketa (@leireariz) January 20, 2021

Huge explosion reported in the Calle de Toledo area in La Latina, Madrid. #Madrid #Spain pic.twitter.com/eaaC8wetkM - Mani (@Maa_niii) January 20, 2021

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