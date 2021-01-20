 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоВ Мадриде произошел мощный взрыв: снесло стену дома, погибли два человека

В Мадриде произошел мощный взрыв: снесло стену дома, погибли два человека

20 января в центре испанской столицы прогремел мощный взрыв: по предварительным данным погибли по меньшей мере два человека

Об этом сообщает El Mundo .

Сильный взрыв, который можно было ощутить на расстоянии в несколько километров, произошел за несколько минут до трех часов дня в районе Пуэрта-де-Толедо в Мадриде. Верхние этажи здания из кирпича и бетона были разрушены, обнажив конструкцию.

По информации издания, по меньшей мере два человека погибли. Такие цифры подтвердил мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда.

По предварительной версии полиции, причиной взрыва в доме стал газ.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 января, 2021 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать