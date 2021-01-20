В Китае показали основателя Alibaba Джека Ма, который исчез в октябре после конфликта с правительством

20 января, 2021, 12:12

Основатель Alibaba Group Джек Ма появился на коротком видео впервые с октября

На этом видео предприниматель, который начинал как учитель английского языка, обращается к другим учителей из сельских регионов.

Как пишет Bloomberg , речь Ма касается организованной им ежегодной встречи педагогов. В ней он рассказывает, что уделит больше внимания благотворительности, но ничего не говорит о своем конфликте с правительством и причины исчезновения из публичного поля.

"В последнее время мы с коллегами учимся и думаем. Мы твердо решили посвятить себя благотворительности в сфере образования. Кропотливая работа для возрождения села и совместного процветания является обязанностью нашего поколения предпринимателей", - сказал миллиардер.

#Alibaba founder Jack Ma Yun @JackMa , the English teacher turned entrepreneur, met with 100 rural teachers from across the country via video link on Wednesday . "We'll meet again after the [COVID-19] epidemic is over," he said to them: report pic.twitter.com/oj2JQqZGnI - Global Times (@globaltimesnews) January 20, 2021

До сих пор никто точно не знает, где Ма и в каком статусе. После приостановки продажи акций Ant китайское правительство усилило надзор за Финтех-компаниями и начал антимонопольное расследование против Alibaba.

Последний раз бизнесмена видели в конце октября 2020 году на форуме в Шанхае, где он критиковал китайскую регуляторную систему. В ноябре Ма заменили в финальном эпизоде шоу для предпринимателей под названием "Бизнес-герои Африки". Миллиардер был там судьей. Представитель Alibaba сообщила Reuters, что изменение произошло из-за конфликта графиков. Она не предоставила других комментариев.

После речи Ма в октябре китайские власти начали антимонопольное расследование против Alibaba.

Кроме того, дочерняя компания Alibaba Ant Group, которая владеет крупнейшим в Китае платежным сервисом Alipay, планировала осуществить первичное размещение своих акций (IPO). Китайские регуляторы остановили IPO. Ant Group планировала привлечь рекордные 34,4 миллиарда долларов.

Forbes оценивает состояние Ма в 38,8 миллиарда долларов. Его ставят на 17 место в рейтинге самых богатых людей планеты.

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