В Киеве столкнулись две легковушки, есть пострадавший
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
По имеющимся данным, на Харьковском шоссе на перекрестке в левой крайней полосе стояли два автомобиля, которые ждали поворота на улицу Брацлавскую. Светофор горел зеленым светом для движения автомобилей и первая машина сделала поворот и завершила запланированный маневр, а вторая - Mazda - последовал за ней. Однако в это время по шоссе двигался Seat. Водитель Mazda не предоставил преимущества в движении, из-за чего произошло столкновение.
От удара автомобили разбросало по противоположным краям дороги. В результате аварии пострадал водитель Mazda - он госпитализирован с ушибами мягких тканей.
На месте работает следственная оперативная группа, которая устанавливает подробности инцидента.
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