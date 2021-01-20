В Киеве столкнулись две легковушки, есть пострадавший

20 января, 2021, 23:09

Вечером 20 января в Дарницком районе Киева на перекрестке столкнулись легковушки Mazda и Seat

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

По имеющимся данным, на Харьковском шоссе на перекрестке в левой крайней полосе стояли два автомобиля, которые ждали поворота на улицу Брацлавскую. Светофор горел зеленым светом для движения автомобилей и первая машина сделала поворот и завершила запланированный маневр, а вторая - Mazda - последовал за ней. Однако в это время по шоссе двигался Seat. Водитель Mazda не предоставил преимущества в движении, из-за чего произошло столкновение.

От удара автомобили разбросало по противоположным краям дороги. В результате аварии пострадал водитель Mazda - он госпитализирован с ушибами мягких тканей.

На месте работает следственная оперативная группа, которая устанавливает подробности инцидента.

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