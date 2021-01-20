В Киеве неизвестный ограбил финучреждение по выдаче кредитов

20 января, 2021, 17:02

В столице мужчина ограбил финансовое учреждение "ШвидкоГроші"

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

На проспекте Победы, 100А, вблизи станции метро "Святошин" произошло ограбление.

Злоумышленник зашел в учреждение и забрал 26 800 грн.

Как сообщается, нападавший был низкого роста, среднего телосложения, глаза светлые, раскосые, в темной шапке, с пакетом, в который и положил деньги.

Сейчас правоохранители проводят первоочередные розыскные мероприятия

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