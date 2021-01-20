В Калифорнии обнаружили новую мутацию коронавируса

20 января, 2021, 14:02

В Калифорнии обнаружили новый вариант коронавируса, который мог привести к резкому всплеску заболеваемости COVID-19 в последние недели

Об этом сообщает The New York Times .

Согласно исследованию, новую мутацию CAL.20C обнаружили более чем в половине образцов, которые проверили на прошлой неделе в Лос-Анджелесе.

Калифорнийский штамм коронавируса, по мнению исследователей, появился в июле, но не встречался до ноября, а затем стал быстро распространяться.

"У нас была собственная проблема, которая не пришла к нам из Европы. Он [штамм коронавируса] действительно появился здесь, и за время праздников у него был шанс проявиться и стремительно распространиться", - сказала Жасмин Пламмер, научный сотрудник медицинского центра Cedars -Sinai в Лос-Анджелесе, которая работала над новым исследованием.

NYT пишет, что на данный момент нет никаких подтверждений того, что вариант CAL.20C более смертоносный, чем другие варианты коронавируса. Однако ученые допускают, что он может быть более заразным.

По словам директора отдела молекулярной патологии в Cedars-Sinai Эрика Вейла, CAL.20C, возможно, играет большую роль в росте числа заболеваний в Южной Калифорнии.

"Я вполне уверен, что это более заразен штамм вируса", - сказал Вейл.

Калифорния является одним из наиболее пострадавших от пандемии штатов. Число случаев заражения в штате превысило 3 млн, почти 35 тыс человек умерли. В США зарегистрировано 24,3 млн случаев COVID -19 и 400 тыс смертей.

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