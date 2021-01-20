В чемпионате Англии голкипер забил невероятный гол ударом от своих ворот

20 января, 2021, 12:50

В матче четвертого дивизиона чемпионата Англии голкипер "Ньюпорта" Том Кинг забил "Челтенгему" гол ударом от своих ворот

Об этом сообщает "Ньюпорт" в twitter.

На 12-й минуте матча Том Кинг пробил от своих ворот, мяч опустился в чужой штрафной и перскочившы через голкипера соперника оказался в сетке.

Гол вратаря не помог "Ньюпорт" победить - "Челтенгем" отыгрался и свел матч вничью 1: 1.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb