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Espreso.tvСпортВ чемпионате Англии голкипер забил невероятный гол ударом от своих ворот

В чемпионате Англии голкипер забил невероятный гол ударом от своих ворот


фото: twitter
В матче четвертого дивизиона чемпионата Англии голкипер "Ньюпорта" Том Кинг забил "Челтенгему" гол ударом от своих ворот

Об этом сообщает "Ньюпорт" в twitter.

На 12-й минуте матча Том Кинг пробил от своих ворот, мяч опустился в чужой штрафной и перскочившы через голкипера соперника оказался в сетке.

Гол вратаря не помог "Ньюпорт" победить - "Челтенгем" отыгрался и свел матч вничью 1: 1.

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