В чемпионате Англии голкипер забил невероятный гол ударом от своих ворот
20 января, 2021, 12:50
В матче четвертого дивизиона чемпионата Англии голкипер "Ньюпорта" Том Кинг забил "Челтенгему" гол ударом от своих ворот
Об этом сообщает "Ньюпорт" в twitter.
На 12-й минуте матча Том Кинг пробил от своих ворот, мяч опустился в чужой штрафной и перскочившы через голкипера соперника оказался в сетке.
Гол вратаря не помог "Ньюпорт" победить - "Челтенгем" отыгрался и свел матч вничью 1: 1.
| We're underway in Gloucestershire for tonight's @SkyBetLeagueTwo clash against @CTFCofficial- Newport County AFC (@NewportCounty) January 19, 2021
Come on, Exiles! #CTFC 0-0 #NCAFC #OneClubOneCounty pic.twitter.com/8IERu0YhJt
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