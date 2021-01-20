В большинстве областей Украины 21 января начнется потепление, - Наталья Диденко

20 января, 2021, 16:41

В Украине 21 января ожидается оттепель и сильный ветер

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

"Окончательно ясно, что морозы из Украины отступают", - отметила синоптик.

Уже завтра днем температура воздуха в большинстве областей поднимется до нуля и выше.

Холодная погода еще будет держаться за Восток Украины и области, прилегающие к восточной части.

Ночью на Востоке, в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и даже Запорожской областях вероятно -15°C ...-24°C, а днем -4°C...-10°C.

Но на Западе ожидается -2°C...+7°C.

"На остальной территории - постепенный переход от умеренных морозов ночью до оттепели днем. Какие-то серьезные осадки - вряд ли", - сообщила Наталья Диденко.

По ее словам, идет новая воздушная тепла масса, холод сопртивляется, поэтому может усиливаться ветер.

В Киеве ближайшей ночью еще морозно, до -8°C...-10°C, а уже завтра днем потеплеет до оттепели.

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