В большинстве областей Украины 21 января начнется потепление, - Наталья Диденко
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.
"Окончательно ясно, что морозы из Украины отступают", - отметила синоптик.
Уже завтра днем температура воздуха в большинстве областей поднимется до нуля и выше.
Холодная погода еще будет держаться за Восток Украины и области, прилегающие к восточной части.
Ночью на Востоке, в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и даже Запорожской областях вероятно -15°C ...-24°C, а днем -4°C...-10°C.
Но на Западе ожидается -2°C...+7°C.
"На остальной территории - постепенный переход от умеренных морозов ночью до оттепели днем. Какие-то серьезные осадки - вряд ли", - сообщила Наталья Диденко.
По ее словам, идет новая воздушная тепла масса, холод сопртивляется, поэтому может усиливаться ветер.
В Киеве ближайшей ночью еще морозно, до -8°C...-10°C, а уже завтра днем потеплеет до оттепели.
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