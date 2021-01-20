Умер известный украинский дизайнер одежды Сергей Ермаков

20 января, 2021, 12:46

Стало известно, что ушел из жизни украинский дизайнер Сергей Ермаков

Об этом в Facebook написала художница Анжелика Рудницкая.

"Ушел из жизни Сергей Ермаков. Украинский дизайнер, почти потерял зрение, но не терял желание творить красоту, работать, общаться, жить. Каждая его платье всегда была событием. Тонкий. Чувствителен. И при этом несокрушимый. Украина потеряла еще один талант, который так и не смогла по достоинству оценить ", - написала Рудницкая.

Известно, что Ермаков был болен диабетом и последние годы жизни передвигался на коляске. Из-за болезни Ермаков был почти слепым. Ему было 48 лет.

Ушел из жизни Сергей Ермаков. Украинский дизайнер, почти потерял зрение, но не терял желание творить красоту ... Опубликовано Анжеликой Рудницкой среду, 20 января 2021