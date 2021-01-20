Украинская туристическая отрасль из-за пандемии в 2020 году потеряла около 60 млрд грн

20 января, 2021, 14:16

По предварительным расчетам Государственного агентства развития туризма (ДАРТ), украинская туристическая отрасль из-за пандемии коронавируса в 2020 году потеряла около 60 млрд грн

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" .

"Спрос сегодня ниже и ущерб рынке был нанесен значительный. Если в мире потери туристической отрасли составили около $ 800 млрд, то в Украине, по нашим расчетам, около 60 млрд грн. Это ущерб, который отрасль получила в 2020 году", - цитирует издание слова председателя ДАРТ Марьяны Олеськив.

При этом она уточнила, что подробные результаты индустрии в 2020 году агентство планирует обнародовать в начале февраля. Олеськив отметила, что в Украине все еще нет детальных статистических данных о туристическом рынке и его участниках.

"Для Госагентства это будет один из приоритетов в следующем (2021) году. В этом бюджете, который мы имеем в распоряжении, а это 100 млн грн, мы планируем значительную долю финансирования направить на создание Единого туристического реестра, где смогут зарегистрироваться все средства размещения и субъекты туристической деятельности и получать оперативную статистику хотя бы ежемесячно ", - отметила председатель ДАРТ.