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Espreso.tvОбществоУкраина ведет переговоры по закупке вакцины от COVID-19 с индийским производителем Serum - МОЗ

Украина ведет переговоры по закупке вакцины от COVID-19 с индийским производителем Serum - МОЗ


фото: reuters
Министерство здравоохранения ведет переговоры по закупке вакцин от COVID-19 с индийским производителем Serum Institute

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко, передает Интерфакс-Украина.

"На условиях определенной конфиденциальности скажу, что параллельно ведутся переговоры с индийским производителем - компанией Serum Institute, которая может производить американскую вакцину "Novovaks" и имеет возможность производить вакцину компании "AstraZeneca" на сегодня", - сказал он на заседании парламентского комитета.

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Он не уточнил о закупке которой вакцины идет речь.

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