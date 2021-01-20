Украина ведет переговоры по закупке вакцины от COVID-19 с индийским производителем Serum - МОЗ
20 января, 2021, 16:01
Министерство здравоохранения ведет переговоры по закупке вакцин от COVID-19 с индийским производителем Serum Institute
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко, передает Интерфакс-Украина.
"На условиях определенной конфиденциальности скажу, что параллельно ведутся переговоры с индийским производителем - компанией Serum Institute, которая может производить американскую вакцину "Novovaks" и имеет возможность производить вакцину компании "AstraZeneca" на сегодня", - сказал он на заседании парламентского комитета.
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Он не уточнил о закупке которой вакцины идет речь.
- Украинская компания заключила соглашение на поставку 5 млн доз китайской вакцины Sinovac.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если Sinovac не покажет эффективность до 70% - контракта на вакцину не будет.
- Стоимость одной дозы вакцины от компании Sinovac будет стоить для украинцев 504 гривни.
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