Указ Зеленского об отстранении председателя КСУ Тупицкого - узурпация власти, которая может стать основанием для преследования, - Загородний

20 января, 2021, 18:01

Указ Президента Украины об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого - это узурпация власти, которая может стать основанием для дальнейшего преследования Владимира Зеленского

Такое мнение высказал политолог Тарас Загородний в программе "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.

"Поведение Зеленского недопустима - это узурпация власти, нарушение Конституции. Указ юридически ничтожен. Нет такого порядка: временно, на 2 на 3, судьи Конституционного суда и так далее. Есть четкий порядок, определенный Конституцией - это совсем другая ветвь власти. И это может стать основанием для дальнейшего преследования Зеленского, потому что это его личная подпись. Это его единоличный документ - единолично подписанный", - отметил Загородний.

Он добавил, что действия сотрудников Управления государственной охраны, которые не пускают главу КСУ на его рабочее место, также требуют наказания: "Что касается УГО: однозначно превышение полномочий и самоуправство. На каком основании работник Управления государственной охраны вообще может кого-то задерживать? Его задача - охрана, а не проверка статуса этих лиц, которые заходят в суд. Однозначно тоже будут уголовные дела. Руководство будет потом отвечать довольно жестко, потому что де-факто это государственный переворот. У господина Тупицкого есть статус судьи, его никто не отменял".

Загородний отметил, что указ президента Зеленского об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого не имеет никакой юридической силы и значения: "Только судьи избирают председателя КСУ и снимают с головы КСУ, а не Зеленский, а не парламент и так далее. Поэтому это абсолютно недопустимое поведение ".

Напомним, 28 декабря Офис генпрокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Александра Тупицкого с должности председателя Конституционного суда сроком на два месяца

29 декабря после заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого с должности судьи на 2 месяца.

В Конституционном суде Украины заявили, что президент Владимир Зеленский вышел за пределы своих полномочий при отстранении председателя суда Александра Тупицкого.

В свою очередь, отстранен от должности судья КСУ Александр Тупицкий написал заявление на имя генерального прокурора Ирины Венедиктов , в которой заявил о готовности прийти для вручения подозрения.