Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: Тарасова приговорили к 15 годам лишения свободы
20 января, 2021, 14:15
Обвиняемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко Николая Тарасова приговорили к 15 годам лишения свободы
Соответствующее решение приняла коллегия судей Раздельнянского районного суда, сообщает Думская .
В частности за убийство Даши Лукьяненко - 15 лет лишения свободы.
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Кроме того моральный вред, причиненный родственникам убитой, оценили в 800 тыс. Грн. Также Тарасова признали дееспособным и таким, что осознавал свои действия во время совершения преступления.
- Напомним, что 13 июня 2019 года Дарья Лукьяненко пошла на занятия местного танцевального кружка и не вернулась. 19 июня тело ребенка получили с выгребной ямы. Подозреваемым в убийстве ребенка оказался 26-летний местный житель Николай Тарасов. Основная версия - убийство на сексуальной почве.
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