Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: обвиняемый пытался перерезать себе горло в зале суда. ВИДЕО

Об этом сообщает " Думская ".

Тарасову должны объявить приговор в убийстве 11-летней школьницы Дарьи Лукьяненко. Но подозреваемый достал лезвие и едва не перерезал себе горло.

"Сегодня я умру и поставлю точку, а не суд", - сказал Тарасов.

Но полиция предотвратила попытку самоубийства. Заседание прервано, подсудимого увезли в больницу. Адвокаты потерпевших считают это затягиванием рассмотрения дела.

Напомним, что 13 июня 2019 года Дарья Лукьяненко пошла на занятия местного танцевального кружка и не вернулась. 19 июня тело ребенка получили с выгребной ямы. Подозреваемым в убийстве ребенка оказался 26-летний местный житель Николай Тарасов. Основная версия - убийство на сексуальной почве.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb