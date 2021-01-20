Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: обвиняемый пытался перерезать себе горло в зале суда. ВИДЕО
20 января, 2021, 11:17
23-летний Николай Тарасов пытался покончить с жизнью в зале Раздельнянского районного суда Одесской области
Об этом сообщает " Думская ".
Тарасову должны объявить приговор в убийстве 11-летней школьницы Дарьи Лукьяненко. Но подозреваемый достал лезвие и едва не перерезал себе горло.
"Сегодня я умру и поставлю точку, а не суд", - сказал Тарасов.
Но полиция предотвратила попытку самоубийства. Заседание прервано, подсудимого увезли в больницу. Адвокаты потерпевших считают это затягиванием рассмотрения дела.
- Напомним, что 13 июня 2019 года Дарья Лукьяненко пошла на занятия местного танцевального кружка и не вернулась. 19 июня тело ребенка получили с выгребной ямы. Подозреваемым в убийстве ребенка оказался 26-летний местный житель Николай Тарасов. Основная версия - убийство на сексуальной почве.
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