Тренер "Интера" Конте показал, как отвлекается от работы. Видео

20 января, 2021, 18:24

Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте показал, как борется со стрессом

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Конте.

Конте поделился с болельщиками роликом, на котором он играет в пинбол. На игровом автомате можно заметить изображение с героями мультсериала "Симпсоны".

"Это одно из моих любых хобби и отличный способ отвлечься от работы", - сказал Конте.

В турнирной таблице Серии А "Интер" Антонио Конте занимает вторую позицию и отстает от "Милана", который идет первым, на 3 балла. Команда вылетела из Лиги чемпионов, заняла последнее место в группе, где соревновалась с донецким "Шахтером", мадридским "Реалом" и менхенгладбахской "Боруссией".

13 января в 1/8 финала Кубка Италии по футболу миланский "Интер" победил "Фиорентину" со счетом 2:1 .