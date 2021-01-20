Трамп за час до инаугурации Байдена продал ОАЭ полсотни F-35, - Reuters
ОАЭ заказали 50 американских истребителей F-35 и 18 беспилотников, сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
Заключенное соглашение дало ОАЭ шанс принять согласованный график поставок и конфигурацию самолетов, одновременно оформив заявление на закупку. Хотя соглашение заключили еще при президентстве Трампа, его преемник Байден планирует пересмотреть договоренности.
По словам собеседников агентства, соглашение планировали подписать еще в декабре, но из-за неопределенности сроков поставок, стоимости самолетов и других нюансов, переговоры затянулись до января.
Отмечается, что окончательная дата поставок в ОАЭ реактивных истребителей F-35 не была подтверждена, но изначально планировалось, что это произойдет в 2027 году.
Как пишет Reuters, администрация Трампа обещала ОАЭ шанс на контракт на новейшие истребители F-35 после согласия Абу-Даби нормализовать отношения с Израилем.
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