Трамп решил помиловать своего бывшего советника Стива Бэннона

20 января, 2021, 12:53

Президент США Дональд Трамп решил одним из своих последних решений помиловать бывшего советника Стива Бэннона

Об этом сообщает CNN .

Отмечается, что решение принято в последние часы пребывания Трампа в Белом доме в Вашингтоне.

Экс-советника кампании президента США Дональда Трампа Стива Бэннона обвинили в мошенничестве на сотни тысяч долларов в рамках кампании по сбору средств для строительства стены на границе с Мексикой.

Бэннон вместе с тремя другими лицами обвиняют в соучастии в мошенничестве с деньгами фонда на строительство стены, которые были собраны в рамках кампании We build the wall.

Строительство стены на границе США и Мексики для сдерживания нелегальных мигрантов было главной предвыборным обещанием президента США Дональда Трампа.

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