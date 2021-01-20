Трамп покинул Белый дом. ВИДЕО
20 января, 2021, 15:33
Дональд Трамп сложил полномочия президента США
Сегодня, 20 января, он вместе с семьей покинул резиденцию президента в Белом доме.
Трамп покинул Белый дом на вертолете. Сначала 45-й президент США направится на военную базу "Эндрюс" в штате Мэриленд, где состоится церемония его прощания. Оттуда он планирует отправиться в свою частную резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.
Церемония отъезда Трампа сопровождалась традиционным военным салютом из 21 орудия.
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