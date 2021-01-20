 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоТрамп покинул Белый дом. ВИДЕО

Трамп покинул Белый дом. ВИДЕО


фото: reuters
Дональд Трамп сложил полномочия президента США

Сегодня, 20 января, он вместе с семьей покинул резиденцию президента в Белом доме.

Трамп покинул Белый дом на вертолете. Сначала 45-й президент США направится на военную базу "Эндрюс" в штате Мэриленд, где состоится церемония его прощания. Оттуда он планирует отправиться в свою частную резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

Церемония отъезда Трампа сопровождалась традиционным военным салютом из 21 орудия.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 января, 2021 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать