Трамп покинул Белый дом. ВИДЕО

20 января, 2021, 15:33

Дональд Трамп сложил полномочия президента США

Сегодня, 20 января, он вместе с семьей покинул резиденцию президента в Белом доме.

Трамп покинул Белый дом на вертолете. Сначала 45-й президент США направится на военную базу "Эндрюс" в штате Мэриленд, где состоится церемония его прощания. Оттуда он планирует отправиться в свою частную резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

Церемония отъезда Трампа сопровождалась традиционным военным салютом из 21 орудия.