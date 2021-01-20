Собаки Байдена переедут в Белый дом

Об этом сообщает " Радио Свобода ".

Дональд Трамп был первым президентом со времен Эндрю Джонсона в 1860-х, который не имел собаки, кота или иного домашнего любимца в Белом доме. Отмечается, что президент Калвин Кулидж даже имел домашнего енота в 1920-х.

Немецкая овчарка Мейджор станет первой собакой из приюта в истории Белого дома. В ноябре 2018 Джо и Джилл Байден забрали его из приюта Делаверского гуманной ассоциации.

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