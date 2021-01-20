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Espreso.tvОбществоШмыгаль поручил определить госпредприятие "Лекарства Украины" централизованной закупочной организацией

Шмыгаль поручил определить госпредприятие "Лекарства Украины" централизованной закупочной организацией


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства определить государственное предприятие "Лекарства Украины" централизованной закупочной организацией

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Прошу дать поручение проработать вопрос определения государственной акционерной компании "Лекарства Украины" централизованной закупочной организацией и в случае необходимости подать соответствующие документы на рассмотрение в Кабмин", - сказала заместитель министра Светлана Панаиотиди.

Шмыгаль попросил "внести данное поручение в протокол заседания".

  • С 2018 года за централизованную закупку лекарств и медизделий, а также за прозрачность этих процедур отвечает созданное ГП "Медицинские закупки".

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