Шмыгаль поручил определить госпредприятие "Лекарства Украины" централизованной закупочной организацией
20 января, 2021, 18:27
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства определить государственное предприятие "Лекарства Украины" централизованной закупочной организацией
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Прошу дать поручение проработать вопрос определения государственной акционерной компании "Лекарства Украины" централизованной закупочной организацией и в случае необходимости подать соответствующие документы на рассмотрение в Кабмин", - сказала заместитель министра Светлана Панаиотиди.
Шмыгаль попросил "внести данное поручение в протокол заседания".
- С 2018 года за централизованную закупку лекарств и медизделий, а также за прозрачность этих процедур отвечает созданное ГП "Медицинские закупки".
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