Шмыгаль поручил Минфину и Минэкономики подготовить выпуск "зеленых" облигаций

20 января, 2021, 13:23

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству финансов, Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства проработать возможности по выпуску и размещению "зеленых" облигаций

Об этом Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV .

"По моему поручению прошу Минэнерго совместно с Минфином, Минэкономики с участием государственных банков и международных финансовых организаций проработать возможности выпуска и размещения так называемых" зеленых "облигаций или" зеленых "бондов", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что с помощью этого инструмента можно будет погасить долги перед участниками рынка возобновляемых источников энергии.