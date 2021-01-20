Шмыгаль поручил Минфину и Минэкономики подготовить выпуск "зеленых" облигаций
20 января, 2021, 13:23
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству финансов, Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства проработать возможности по выпуску и размещению "зеленых" облигаций
Об этом Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV .
"По моему поручению прошу Минэнерго совместно с Минфином, Минэкономики с участием государственных банков и международных финансовых организаций проработать возможности выпуска и размещения так называемых" зеленых "облигаций или" зеленых "бондов", - сказал Шмыгаль.
Премьер отметил, что с помощью этого инструмента можно будет погасить долги перед участниками рынка возобновляемых источников энергии.
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