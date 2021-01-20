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Сборная Украины назвала состав на чемпионат Европы по биатлону


фото: Getty Images
Сборная Украины повезет на чемпионат Европы по биатлону в Польше многих представителей первой команды

Об этом сообщает Федерация биатлона Украины .

Тренеры объявили состав сборной Украины на чемпионат Европы, который пройдет в польском городе Душники-Здруй с 27 по 31 января. На турнире, на котором большинство сборных выступает другими составами, поскольку основные готовятся к чемпионату мира, среди других выступит олимпийская чемпионка Вита Семеренко.

Женщины: Вита Семеренко, Екатерина Бех, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос, Ирина Петренко.

Мужчины: Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк, Андрей Доценко, Руслан Бригадир.

После второго этапа Кубка IBU в Арбери (Германия) в состав женской команды может присоединиться Надежда Белкина, в которой были проблемы со здоровьем.

Дмитрий Подручный, Антон Дудченко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Валя Семеренко и Дарья Блашка после этапа Кубка мира в Антхольце (Италия) отправятся на сбор в Поклюке (Словения), где будут готовиться к чемпионату мира.

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