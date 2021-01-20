Санкции не дадут запустить газопровод в эксплуатацию в случае достройки, - Гончар о "Северном потоке-2"

20 января, 2021, 14:52

Эксперт по энергетике Михаил Гончар заявил, что в случае достройки газопровод не удастся запустить из-за санкций США

Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV .

"Когда сертификационные компании из Норвегии объявили, что они не будут сертифицировать газопровод, тогда уже стало понятно, что даже если он будет построен полностью, он не сможет быть в эксплуатации. Поэтому то, что происходит сейчас - и отказ швейцарского страховщика, и отказ датской инженерной компании - это цепная реакция. Потому что стало ясно, что американские санкции, второй пакет санкций, это серьезно", - отметил Гончар.

Эксперт напомнил, что еще в 2019 году в конце декабря был принят первый пакет санкций, который затормозил строительство "Северного потока".

"А теперь еще более жесткий вариант, который даже в гипотетическом случае достройки газопровода не позволит, эти санкции, запустить его в эксплуатацию. То, что там "Фортуна" уложила 2,6 км трубы - это, скорее, повод для сарказма, для различных юмористических вещей вокруг этого "титанического успеха Газпрома". Потому что, во-первых, этот участок не попадает под санкции, это мелководье. И никто не собирался санкционировать эти работы со стороны американских компаний", - отметил он.

Гончар отметил, что, во-вторых, за две недели уложить 2,6 км трубы "выглядит смехотворно, поскольку для достройки датского участка понадобилось бы 1,5 года".

"Поэтому эти вещи дали определенный кумулятивный эффект, всем стало понятно, что проект не может быть закончен. Не случайно еще несколько дней назад руководитель Газпрома Миллер (Алексей Миллер, - ред.) рассказывал о том, что, мол в разумные сроки проект будет завершен. Но уже вчера он жаловался Путину (Владимир Путин - президент РФ, - ред.), так и так - возникли серьезные проблемы", - добавил он.

Напомним, посольство США проинформировало Минэкономики Германии о подготовке санкций в отношении судна "Фортуна", которое строит "Северный поток-2".

Газпром признал, что существуют риски остановки или свертывания проекта газопровода "Северный поток-2".

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