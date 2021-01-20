Резников выиграл суд у НБУ о назначении его председателем наблюдательного совета Ощадбанка
20 января, 2021, 16:18
Верховный суд в составе Кассационного административного суд 24 декабря принял окончательное решение о признании противоправным и отмене решения НБУ об отказе в согласовании Алексея Резникова на должность председателя наблюдательного совета Ощадбанка.
Об этом пишет Finclub.
Согласно сообщению, Верховный Суд по делу №640/22632/19 оставил без изменений решение Окружного административного суда города Киева от 19 февраля 2020 года и постановление Шестого апелляционного административного суда от 20 мая 2020 года, но частично удовлетворил кассационную жалобу НБУ и изменил мотивировочную часть решений предыдущих инстанций.
- Напомним, 16 августа 2019 года НБУ после проведения тестирования и собеседования отклонил кандидатуры пяти из девяти членов наблюдательного совета Ощадбанка, в частности председателя наблюдательного совета Шевки Аджунера и членов НС Дмитрия Власова и Алексея Резникова.
- 18 и 19 февраля 2020 года Окружной админсуд Киева отменил это решение. 20 мая и 30 июня Шестой апелляционный админсуд отклонил апелляционные жалобы НБУ, оставив в силе постановление суда предыдущей инстанции, которыми было отменено решение НБУ о несогласии Резникова и Власова членами наблюдательного совета Ощадбанка.
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