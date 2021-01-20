Резников выиграл суд у НБУ о назначении его председателем наблюдательного совета Ощадбанка

20 января, 2021, 16:18

Верховный суд в составе Кассационного административного суд 24 декабря принял окончательное решение о признании противоправным и отмене решения НБУ об отказе в согласовании Алексея Резникова на должность председателя наблюдательного совета Ощадбанка.