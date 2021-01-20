Резников анонсировал презентацию концепции развития крымскотатарского языка на этой неделе

20 января, 2021, 15:35

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников анонсировал Концепцию развития крымскотатарского языка до 2032 года, которую должны представить до 24 января

Об этом он написал в статье для LB.ua.

"В течение недели мы обнародуем Концепцию развития крымскотатарского языка до 2032 года. Это стратегический вопрос для всей украинской нации. Владея "украинским тюркским", человек откроет для себя весь тюркский мир, который насчитывает около 170 млн человек. Это новое качество отношений с Турцией, Азербайджаном, странами Центральной Азии", - отметил Резников.

Он также сказал, что Минреинтеграции уже начало презентацию элементов подхода к восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины. Среди таких элементов подготовка проекта закона об основах государственной политики переходного периода и стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей.