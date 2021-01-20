Радуцкий: Депутаты примут отдельный закон, чтобы использовать вакцину от COVID

20 января, 2021, 12:03

20 января в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4613, благодаря которому Украина сможет использовать вакцины Pfizer \ BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca

Об этом нардеп "слуга" Михаил Радуцкий, глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования рассказал на Facebook.

"Зарегистрировали законопроект № 4613, благодаря которому Украина сможет использовать вакцины Pfizer \ BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca", - отметил он.

Нардеп объяснил, что на сегодня ни одна вакцина от СOVID-19 не прошла полный цикл испытаний, а потому не может быть использована в Украине согласно действующему законодательству (прививки в ЕС, США и других странах начались в режиме экстренного использования).

Следовательно, для регистрации вакцин в Украине возникла необходимость законодательных изменений.

Закон предлагает предоставить правительству право регистрировать вакцины для использования при следующих условиях:

имеющиеся данные об успешном проведении доклинических испытаний;

клинические исследования проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Европейского союза;

известна потенциальная польза лекарственного средства

не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы.

Радуцкий отметил, что при наличии этих обстоятельств вакцину могут зарегистрировать для экстренного медицинского применения в течение срока, пока заявитель завершит клинические исследования.

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