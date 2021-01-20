"Выйдем на справедливое решение": Шмыгаль заявил о разговоре с местными властями по тарифу на центральное отопление

20 января, 2021, 13:09

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство проведет встречу с мэрами с участием ОПГ и Ассоциации городов Украины

Об этом он сообщил во время заседания правительства, передает " Еспресо.TV ".

"Сегодня, 20 января, правительство проведет встречу с участием ОПГ с представителями местной власти, Ассоциации городов Украины. Будем говорить о соответствующие тарифы, которые устанавливает местная власть. Я уверен, что здесь мы также выйдем на справедливое решение, чтобы местные власти не поднимала тарифов на отопление для людей ", - сказал Шмыгаль.

Также отметим, Шмыгаль заявил , что газоснабжающие компании должны представить годовые тарифы на газ для населения весной или летом.

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