 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбщество"Выйдем на справедливое решение": Шмыгаль заявил о разговоре с местными властями по тарифу на центральное отопление

"Выйдем на справедливое решение": Шмыгаль заявил о разговоре с местными властями по тарифу на центральное отопление


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство проведет встречу с мэрами с участием ОПГ и Ассоциации городов Украины

Об этом он сообщил во время заседания правительства, передает " Еспресо.TV ".

"Сегодня, 20 января, правительство проведет встречу с участием ОПГ с представителями местной власти, Ассоциации городов Украины. Будем говорить о соответствующие тарифы, которые устанавливает местная власть. Я уверен, что здесь мы также выйдем на справедливое решение, чтобы местные власти не поднимала тарифов на отопление для людей ", - сказал Шмыгаль.

 

  • Также отметим, Шмыгаль заявил , что газоснабжающие компании должны представить годовые тарифы на газ для населения весной или летом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 января, 2021 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать