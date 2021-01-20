"Сегодня начинается работа": Белый Дом обнародовал ролик с программными установками Байдена

20 января, 2021, 20:30

Белый Дом обнародовал видеоролик с установками, которые заложены в программе Джо Байдена

Соответствующее видео опубликовано на странице Белого Дома в Twitter .

"Сегодня начинается работа", - говорится в комментарии к ролику.

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Среди программных установок Байдена: контроль над распространением COVID-19, обращение внимания на экологический кризис, борьба за расовую справедливость, восстановление среднего класса.

Today, the work begins. pic.twitter.com/OqdALNJj4A - The White House (@WhiteHouse) January 20, 2021

Напомним, избранный президент США Джозеф Байден торжественно принес присягу, предусмотренную Конституцией США и официально приступил к исполнению своих обязанностей.

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