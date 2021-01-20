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Espreso.tvМир"Сегодня начинается работа": Белый Дом обнародовал ролик с программными установками Байдена

"Сегодня начинается работа": Белый Дом обнародовал ролик с программными установками Байдена


фото: reuters
Белый Дом обнародовал видеоролик с установками, которые заложены в программе Джо Байдена

Соответствующее видео опубликовано на странице Белого Дома в Twitter .

"Сегодня начинается работа", - говорится в комментарии к ролику.

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Среди программных установок Байдена: контроль над распространением COVID-19, обращение внимания на экологический кризис, борьба за расовую справедливость, восстановление среднего класса.

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