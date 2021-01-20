"Сегодня начинается работа": Белый Дом обнародовал ролик с программными установками Байдена
20 января, 2021, 20:30
Белый Дом обнародовал видеоролик с установками, которые заложены в программе Джо Байдена
Соответствующее видео опубликовано на странице Белого Дома в Twitter .
"Сегодня начинается работа", - говорится в комментарии к ролику.
Читайте также: Байден призвал американцев объединиться для борьбы с новыми вызовами
Среди программных установок Байдена: контроль над распространением COVID-19, обращение внимания на экологический кризис, борьба за расовую справедливость, восстановление среднего класса.
Today, the work begins. pic.twitter.com/OqdALNJj4A- The White House (@WhiteHouse) January 20, 2021
- Напомним, избранный президент США Джозеф Байден торжественно принес присягу, предусмотренную Конституцией США и официально приступил к исполнению своих обязанностей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-