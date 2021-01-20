"Не вижу перспектив, что администрация Байдена будет мягче в вопросе Крыма, чем администрация Трампа", - Уолкер

20 января, 2021, 22:19

Бывший специальный посланник США в Украине Курт Волкер надеется, что политика Соединенных Штатов по оккупации Россией Крыма не изменится при президенте Джо Байдене

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

Волкер отметил, что в новую администрацию входят люди, которые "аргументируют, что надо сотрудничать с Россией, что надо начать эти отношения заново", однако выразил надежду, что этого не произойдет.

"Я надеюсь, что этого не произойдет. Так было с каждым из четырех последних президентов. Ведь сделать новое начало отношений с Путиным означает, что он сможет продолжить свое агрессивное поведение в отношении Украины, относительно других, относительно Запада. Поэтому за этим стоит следить. Я думаю, Украина в сотрудничестве с администрацией Байдена должна провести здесь красную линию", - сказал Волкер.

В то же время он указал на отсутствие признаков того, что Джо Байден пойдет на уступки в вопросе Крыма.

"Я не вижу никаких перспектив, чтобы администрация Байдена пошла на более мягкую политику в отношении Крыма, чем была политика администрации Трампа. Она заключается в том, что нет никакой легитимности в том, что Россия захватила территорию и претендует на то, что аннексировала ее. И я не вижу никаких изменений по администрации Байдена в этом. А это также означает, что останутся и санкции США из-за захвата Россией Крыма, и это поможет сохранить и европейские санкции", - подытожил он.

С середины 2020 года на страницах американской прессы продолжается дискуссия о "перезагрузке" отношений с Россией, в которой принимают участие ведущие аналитики, бывшие законодатели и чиновники. Часть обозревателей призывает Белый дом отказаться от жесткой политики санкций в отношении России, введенной после оккупации Крыма и части Донбасса.

20 января Джо Байден принял присягу как 46-й президент Соединенных Штатов.

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