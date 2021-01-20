"Лестер" победил "Челси" и отобрал у МЮ лидерство в АПЛ

20 января, 2021, 08:19

В 18-м туре чемпионата Англии "Лестер" победил "Челси" и отобрал лидерство у "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Лестер" на 6-й минуте вывел вперед Онин Ндиди. На 41-й минуте Джеймс Мэдисон забил в ворота лондонцы второй гол.

"Лестер" победил "Челси" 2: 0, набрал 38 очков и вышел на первое место в чемпионате Англии. Команда Брендана Роджерса на 1 пункт опередила "Манчестер Юнайтед", который 1 матч в запасе.

"Челси" с 29 баллами идет восьмым.

Чемпионат Англии

18-й тур

19 января

"Лестер" - "Челси" 2: 0

Голы: Ндиди, 6, Мэдисон, 41

19 января стало известно, что главному тренеру "Челси" Фрэнку Лэмпарду грозит увольнение в случае поражения от "Лестера" в чемпионате Англии.

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