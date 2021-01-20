"Корниенко был бы оштрафован или привлечен к админработам", - Качура объяснил суть законопроекта о сексизме на примере однопартийца
Об этом нардеп-"слуга" Александр Качура рассказал в программе "Комментарий по Анджеликой Сизоненко", передает Еспресо.TV.
Качура отметил, что причиной имплементации закона является гармонизация украинского законодательства с Евросоюзом. По его словам, законопроект о противодействии сексизму предусматривает штрафы или общественные работы.
В то же время, на замечание ведущей Качура ответил, что заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко понес бы ответственность за свои слова в скандале с "корабельной сосной".
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Качув подчеркнул, что Александр Корниенко стал соинициатором законопроекта
В то же время, заметим, что в тексте законопроекту говорится также о возможности административного ареста до семи суток за сексизм.
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