"Корниенко был бы оштрафован или привлечен к админработам", - Качура объяснил суть законопроекта о сексизме на примере однопартийца

20 января, 2021, 15:23

По словам инициатора законопроекта о сексизме Александра Качура, законопроект предусматривает административную ответственность за сексизм в виде общественных работ или штрафа

Об этом нардеп-"слуга" Александр Качура рассказал в программе "Комментарий по Анджеликой Сизоненко", передает Еспресо.TV.

Качура отметил, что причиной имплементации закона является гармонизация украинского законодательства с Евросоюзом. По его словам, законопроект о противодействии сексизму предусматривает штрафы или общественные работы.

В то же время, на замечание ведущей Качура ответил, что заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко понес бы ответственность за свои слова в скандале с "корабельной сосной".

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Качув подчеркнул, что Александр Корниенко стал соинициатором законопроекта

В то же время, заметим, что в тексте законопроекту говорится также о возможности административного ареста до семи суток за сексизм.

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