"Громко плакал": на Днепропетровщине мать задушила четырехмесячного сына

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В полицию поступило сообщение от врача скорой медицинской помощи Солонянской больницы о том, что в поселке Аполонивка умер ребенок", - говорится в сообщении.

По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии.

Полицейские установили, что к смерти мальчика причастна его собственная мать. Проведенными мероприятиями орудие преступления - ремень - изъято правоохранителями.

По словам задержанной, она задушила 4-месячного сына из-за того, что он громко плакал.

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