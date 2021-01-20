"Без сопроводительных документов": Рада получила письмо о назначении выборов мэра Харькова, - нардеп

20 января, 2021, 22:01

Ходатайство о внеочередных выборах в Харькове поступило в Раду без сопроводительных документов

Об этом Общественному сообщил член комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин.

"По состоянию на сейчас нечего выносить на заседание комитета 25 или 27 января. Соответственно, нечего рассматривать на следующей неделе в зале заседаний. Действительно, зашло ходатайство от секретаря горсовета на членов комитета: меня, Корниенко, Загоруйко и еще нескольких. Впрочем, никаких сопроводительных документов к этому ходатайству мы не получили", - отметил Безгин.

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Среди таких документов - заверенная печатью совета копия свидетельства о смерти городского головы, а также заверенная копия решения совета.

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"Из перечня, приведенного в законе "О местном самоуправлении", я как народный депутат состоянию на 20 января 2020 года получил только ходатайство, свидетельство о смерти и копию решения совета не получил", - сказал Безгин.

Если вопрос не рассмотрят до конца января, то выборы на весну 2021 года назначить не смогут.

"Что касается сроков, то это, действительно, так, если решение не будет принято в ближайшее время, то выборы могут быть назначены уже только на октябрь, а не на март", - сообщил Безгин.