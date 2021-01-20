Пирамиды и "брокеры"-мошенники: Нацкомиссия по ценным бумагам за три месяца разоблачила более 40 сомнительных финансовых проектов

20 января, 2021, 15:09

Национальная комиссия по ценным бумагам и регулирования фондового рынка за последний квартал разоблачила более 40 сомнительных финансовых проектов

Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

По информации пресс-службы, перечень НКЦБФР сейчас составляет около 60 сомнительных или мошеннических финансовых проектов. За последние три месяца он "пополнился" на 40 компаний.

Отмечается, что некоторые из включенных в перечень компаний якобы работают на рынке Форекс или с другими финансовыми активами, а также проекты, которые вводят в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями. Также были разоблачені проекты, которые действуют по механизму предоставления сверхбольшого процента кэшбека под выданные подарочные сертификаты.

В пресс-службе предупредили, что такие лица представляются потенциальным жертвам как известные и успешные финансовые компании, которые якобы имеют большой опыт в сфере инвестиций и отличную деловую репутацию с главными офисами в международных финансовых столицах мира. Некоторые компании имеют или делают вид, что имеют регистрацию и юридический адрес в городах Украины. О таких компаниях НКЦБФР будет дополнительно сообщать правоохранительным органам.

Вместе с тем, Комиссия получила информацию от европейских регуляторов по ряду компаний, которые прикрываются квазиуспешными компаниями по торговле акциями и другими финансовыми инструментами, с целью избежания ответственности в тех странах, где они предлагают такие услуги, обустраивают свои офисы в бизнес-центрах Украины. Сейчас Комиссия сотрудничает с правоохранительным органам с целью привлечения соответствующих лиц к ответственности.

В Нацкомиссии добавили, что регулятор совместно с законодателями готовит законопроект, который содержит, в частности, нормы усиления борьбы с злоупотреблениями на рынках капитала и даст возможность более эффективно предотвращать и предупреждать действия таких лиц.