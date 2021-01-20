Против бойца UFC Макгрегора подали иск по обвинению в изнасиловании

20 января, 2021, 11:45

Против ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора подали иск по обвинению в изнасиловании

Об этом заявил представитель ирландца Карен Кесслер, сообщает The New York Times .

Иск против бойца UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) подала женщина, которая заявила, что Макгрегор изнасиловал ее в 2018 году в Дублине.

По словам Кесслер, в ходе ранее проведенного расследования, была доказана невиновность Макгрегора.

"Были получены свидетельства, изучены видеозаписи. Истец знает, что факты противоречат обвинению в иске. Мы будем оспаривать любые претензии", - сказала Кесслер.

По словам адвоката истицы Дэйва Коулмана, иск был подан в Высокий суд Дублина в связи с событиями, произошедшими в 2018 году в ирландской столице. Он добавил, что отдельный иск подала мать пострадавшей.

Напомним, в сентябре 2020 Конора Макгрегора задержали во Франции по обвинению в попытке сексуального насилия .

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