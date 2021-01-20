Против бойца UFC Макгрегора подали иск по обвинению в изнасиловании
Об этом заявил представитель ирландца Карен Кесслер, сообщает The New York Times .
Иск против бойца UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) подала женщина, которая заявила, что Макгрегор изнасиловал ее в 2018 году в Дублине.
По словам Кесслер, в ходе ранее проведенного расследования, была доказана невиновность Макгрегора.
"Были получены свидетельства, изучены видеозаписи. Истец знает, что факты противоречат обвинению в иске. Мы будем оспаривать любые претензии", - сказала Кесслер.
По словам адвоката истицы Дэйва Коулмана, иск был подан в Высокий суд Дублина в связи с событиями, произошедшими в 2018 году в ирландской столице. Он добавил, что отдельный иск подала мать пострадавшей.
- Напомним, в сентябре 2020 Конора Макгрегора задержали во Франции по обвинению в попытке сексуального насилия .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-