 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортПротив бойца UFC Макгрегора подали иск по обвинению в изнасиловании

Против бойца UFC Макгрегора подали иск по обвинению в изнасиловании


фото: Getty Images
Против ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора подали иск по обвинению в изнасиловании

Об этом заявил представитель ирландца Карен Кесслер, сообщает The New York Times .

Иск против бойца UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) подала женщина, которая заявила, что Макгрегор изнасиловал ее в 2018 году в Дублине.

По словам Кесслер, в ходе ранее проведенного расследования, была доказана невиновность Макгрегора.

"Были получены свидетельства, изучены видеозаписи. Истец знает, что факты противоречат обвинению в иске. Мы будем оспаривать любые претензии", - сказала Кесслер.

По словам адвоката истицы Дэйва Коулмана, иск был подан в Высокий суд Дублина в связи с событиями, произошедшими в 2018 году в ирландской столице. Он добавил, что отдельный иск подала мать пострадавшей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 января, 2021 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать