Президент США Байден начнет свою работу с минусов: преодоление пандемии COVID-19 и экономического кризиса - профессор Айзенберг

20 января, 2021, 19:49

46-й президент США начнет свою деятельность с преодоления последствий пандемии COVID-19 и экономического кризиса

Об этом сообщил профессор Игорь Айзенберг в эфире программы "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV .

"Байден безусловно стартует с минуса, потому что страна находится в минусе: в стране пандемия, у нее едва ли не худшие последствия в мире. Вчера уже четырехсоттысячный американец умер от последствий коронавируса. В стране экономический кризис, только на прошлой неделе почти миллион американцев потеряли работу. И в стране, к сожалению, раскол общества, который на протяжении 4 лет постоянно поддерживался Трампом. Общество абсолютно расколото и довольно много людей не верят, что Джо Байден выиграл выборы. Хотя Трамп пытался оспаривать результаты выборов в судах, он проиграл около 60 судебных дел, ни одного из них он не выиграл. То есть выборы были честными, выборы были такими, как они должны быть в демократической стране", - отметил Айзенберг.

Профессор отметил, что на плечи Байдена ложится очень сложная ноша и выразил надежду, что 46-му президенту США удастся преодолеть все трудности: "Я очень надеюсь, что ему удастся как-то сшить по крайней мере те слои общества, которые можно сшить, которые можно использовать, чтобы делать общие дела: преодоление экономического кризиса, преодоление пандемии. Надо идти в будущее. Невозможно находиться в том состоянии, в каком Америка находится сейчас. Ведь последние 4 года страна теряла свой международный авторитет. Произошел раскол внутри страны. Если сейчас американцы говорят, что президентство Трампа было худшим в истории страны, пожалуй, так оно и есть".