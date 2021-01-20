Отравления природным газом: в Мариуполе в частном доме погибла семья

20 января, 2021, 09:30

В Мариуполе Донецкой области 19 января во частном жилом доме погибли три человека

Об этом сообщает ГСЧС.

"19 января в 12 ч. 45 мин. в ГСЧС поступила информация, что в г.. Мариуполь в частном жилом доме, по предварительным данным, в результате отравления природным газом погибли 3 человека. Признаков пожара не обнаружено", - говорится в сообщении.

В полиции города Мариуполя сообщили , что погибла семья - 43-летние супруги и 66-летняя женщина - мать мужчины.

"19 января, в полицию поступило сообщение от врача скорой медицинской помощи о том, что констатирована смерть супругов и пожилой женщины, которые были обнаружены на территории своего частного дома в Кальмиусском районе. Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу", - говорится в сообщении.

Предварительная правовая квалификация события ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

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