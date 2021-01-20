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Espreso.tvОбществоОккупанты заявили, что готовят еще один псевдореферендум в ОРДО

Оккупанты заявили, что готовят еще один псевдореферендум в ОРДО

Оккупационные власти ОРДО готова провести новый "референдум" о статусе территорий

Об этом заявил главарь оккупантов "ДНР" Денис Пушилин, передают росСМИ.

По его словам, заявление о готовности задействовать "механизм прямой демократии" является "сигналом для мирового сообщества".

Он подчеркнул, что оккупационные власти якобы готовы содействовать международным наблюдателям в случае проведения этого события.

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