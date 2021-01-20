Оккупанты заявили, что готовят еще один псевдореферендум в ОРДО
20 января, 2021, 16:17
Оккупационные власти ОРДО готова провести новый "референдум" о статусе территорий
Об этом заявил главарь оккупантов "ДНР" Денис Пушилин, передают росСМИ.
По его словам, заявление о готовности задействовать "механизм прямой демократии" является "сигналом для мирового сообщества".
Он подчеркнул, что оккупационные власти якобы готовы содействовать международным наблюдателям в случае проведения этого события.
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