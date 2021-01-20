Офис генпрокурора разоблачил предприятие в поставках топлива военным самолетам в оккупированном Крыму

20 января, 2021, 11:56

Офис генерального прокурора объявил подозрение директору крымского предприятия за поставки топлива военным самолетами в захваченном оккупантами аэропорта "Симферополь"

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Согласно сообщению, Офис генпрокурора подозревает гражданина Украины-директора и соучредителя одного из предприятий, которое работает на территории временно оккупированного Крыма, в государственной измене.

По данным следствия, подозреваемый с 2015 года заключил ряд контрактов с правоохранительными органами и военными подразделениями вооруженных сил РФ. Контракты предусматривали хранения авиационного топлива, его транспортировки и заправки им самолетов на территории аэропорта "Симферополь". Это дало возможность осуществлять незаконные полеты над временно оккупированной территории полуострова и позволило находиться ВС РФ в Крыму. В пресс-служба отметили, что подозреваемый при этом достоверно знал об оккупации АР Крым ВС РФ и о закрытии в связи с этим воздушного пространства над полуостровом.

"Такая деятельность в условиях оккупации и вооруженного конфликта способствует подрывной деятельности Российской Федерации против Украины путем незаконной эксплуатации воздушного пространства над полуостровом, а также осуществление пассажирского и грузового авиационного сообщения г.. Симферополь с аэропортами городов, расположенных на территории Российской Федерации", - подчеркнули в пресс-службе .

Кроме того, добавили в ведомстве, действия подозреваемого способствуют милитаризации Крыма, представляет опасность не только для полуострова и его жителей, но и для Черноморского региона и за его пределами.