Новым ассистентом Шевченко стал экс-тренер "Челси" и "Наполи"

20 января, 2021, 10:40

Итальянец Луиджи Ночентини стал новым ассистентом главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко

Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, сообщает "Футбол 1" .

По его словам, итальянец займет должность тренера-аналитика молодежных команд, а его задачей станет координация между национальной и молодежными сборными.

Луиджи Ночентини известен благодаря работе в "Днепре-1" ассистентом Дмитрия Михайленко, где он исполнял обязанности тренера по тактике.

Ранее специалист работал в штабе Маурицио Сарре в итальянском "Наполи" и английскому "Челси".

Напомним, в феврале 2020 ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины стал итальянец Андреа Аззалин, который работал тренером по физподготовке в английском "Лестере".

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