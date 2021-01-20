Накануне усиления карантина украинцы начали бронировать больше авиабилетов: куда летали

20 января, 2021, 15:30

В начале января, перед усилением карантинных мер, спрос на авиабилеты в Украине вырос на 15%

Об этом сообщает Опендатабот.

Согласно сообщению, спрос на авиабилеты на 1-7 января, накануне официального введения усиленных карантинных мероприятий, вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Отмечается, что больше всего украинцы искали билеты в направлениях Турции, Польши, Египта, Арабских эмиратов, Чехии и Германии.

При этом больше всего билетов было куплено в Турцию, Чехию и Арабские Эмираты.

Украинцы также активно покупали билеты в направлении Германии и Чехии несмотря на то, что сейчас они закрыты для туристов.

"С высокой долей вероятности можно предположить, что это трудовые мигранты или люди, едущие по семейным и студенческим визам", - отметили в Опендатабот.

Кроме того, отмечается, что 14% поисков приходится на внутренние направления. Самыми популярными являются Киев, Одесса, Львов, Ивано-Франковск и Днипро. Отмечается, что в среднем перелет по стране в обе стороны стоит примерно 4480 грн.