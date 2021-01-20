На Львовщине в результате ДТП пострадали 13 военных

20 января, 2021, 10:07

Во Львовской области перевернулся грузовик с военными, в результате ДТП 13 человек получили травмы различной степени тяжести

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"19 января около 12:05 военный грузовой автомобиль марки" КрАЗ-5233 ", под управлением водителя военнослужащего по контракту, жителя Хмельницкой области 1983 года рождения, при перемещении из плановых занятий в с. Старычи, на спуске дороги, в учебно-тренировочного комплекса не справился с управлением, совершил выезд за пределы проезжей части дороги в кювет и перевернулся на левый бок ", - говорится в сообщении.

Во время ДТП в военном грузовом автомобиле находился 31 военнослужащий.

В результате ДТП 13 военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести, из них 8 человек госпитализированы, 5 человек осмотрено и отпущено в расположение воинской части. Остальные 18 военнослужащих, которые ехали в указанном автомобиле, в настоящее время за медицинской помощью не обращались.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.