На Львовщине в результате ДТП пострадали 13 военных
Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
"19 января около 12:05 военный грузовой автомобиль марки" КрАЗ-5233 ", под управлением водителя военнослужащего по контракту, жителя Хмельницкой области 1983 года рождения, при перемещении из плановых занятий в с. Старычи, на спуске дороги, в учебно-тренировочного комплекса не справился с управлением, совершил выезд за пределы проезжей части дороги в кювет и перевернулся на левый бок ", - говорится в сообщении.
Во время ДТП в военном грузовом автомобиле находился 31 военнослужащий.
В результате ДТП 13 военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести, из них 8 человек госпитализированы, 5 человек осмотрено и отпущено в расположение воинской части. Остальные 18 военнослужащих, которые ехали в указанном автомобиле, в настоящее время за медицинской помощью не обращались.
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-