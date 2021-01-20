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На Донбассе оккупанты обстреляли два населенных пункта

За прошедшие сутки, 19 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Неподалеку населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь в сторону наших позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. В районе населенного пункта Южное российско-оккупационные войска вели огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия ", - говорится в сообщении.

На обстрелы противника украинские военнослужащие открыли огонь. О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.

С начала текущих суток, 20 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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